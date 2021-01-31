كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق في مخالفة قواعد كوفيد-19

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سيخضع كريستيانو رونالدو مهاجم نادي جوفنتوس الإيطالي للتحقيق بسبب مخالفة قواعد كوفيد-19 والسفر بين منطقتي بيدمونت وفالي داوستا للإحتفال بعيد صديقته جورجينا رودريغيز.

وأكدت شرطة فالي داوستا “لرويترز” إن التحقيق يتعلق برحلة إلى مدينة كورمايور في جبال الألب قام بها رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز خلال اليومين الماضيين.

ويمنع التحرك بين ‭’‬المنطقة البرتقالية” في إيطاليا وبينها بيدمونت وفالي داوستا بقرار من الحكومة. ومن المرجح أن يدفع رونالدو 400 يورو على خلفية خرق القيود، ويشكل هذا المبلغ ما يجنيه اللاعب في 7 دقائق فقط، وتوجد بعض الاستثناءات للقاعدة بما في ذلك السفر إلى منزل اخر أو لأسباب تتعلق بالعمل.