تسريب صورة لشخصية أحمد مكي في “الاختيار 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: على رغم تكتّم صناع مسلسل “الاختيار 2” على تفاصيل وشخصيات العمل، إلا أنّه تم تسريب صورة للنجم المصري أحمد مكي، الذي يشارك في بطولة العمل، بجانب الفنان كريم عبدالعزيز.

وظهر مكي، وهو يرتدي زي ضابط أمن مركزي، وترددت أنباء عن تجسيده شخصية ضابط ينضم لتنظيمات إرهابية ويتم ملاحقته من قبل عبدالعزيز.

ويتناول مسلسل “الاختيار 2” قصة أحد شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار بلادهم، ويعد هذا العمل واحداً من أهم وأبرز المسلسلات التي ينتظر الجمهور المصري متابعتها في شهر رمضان2021.

ومن المُقرر أنّ يشارك في بطولة العمل كل من إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي.

يُذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً منقطع النظير، حيث جسّد شخصية الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، الذي توفي في هجمة إرهابية بسيناء وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.