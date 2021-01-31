تغيير كبير في شكل كايلي جنير يصدم الجمهور.. “ماذا فعلت بنفسها؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت كايلي جنير في المقطع الدعائي الختامي لبرنامج مواكبة عائلة كارداشيان الذي بُثّ ليلة الخميس، ولم يستطع عشاق البرنامج إلا التعليق على مظهر جنير المتغير.

في حين أنّ تغيّر المظهر مع مرور الزمن أمرٌ لا مفر منه، نظراً الى أنّ كايلي كانت في التاسعة من عمرها عندما تم عرض البرنامج للمرة الأولى، فقد اعترفت الأخيرة بتغيير مظهرها باستخدام الفيلر، لكنها نفت إجراء جراحات تجميلية، لأن المكتوب يقرأ من عنوانه.

لم يصدق المشاهدون مدى تغيّرها على مر السنين، وبينما تكهّن البعض بشأن الجراحة التجميلية، لم يستطع آخرون تصديق أنّ تحوّلها طبيعي ومن دون جراحات تجميل.

علّق أحدهم في “تويتر”: “كايلي جنير لم تكن بحاجة إلى جراحة تجميلية على الإطلاق. ماذا فعلت بنفسها؟”.

فيما كتب آخر: “بصراحة، تبدو كايلي جنير مختلفة في كل مرة أراها”.

ولفت أحدهم: “لم أشعر بصدمة شديدة لأنه في كثير من الأحيان عندما يخضع الناس لعمليات التجميل يبدون أكبر سناً. مثلما تبدو كايلي جينر في أواخر الثلاثينات من عمرها”.

وغرّد آخر: “تبدو كايلي وكأنها نسخة طبق الأصل عن كيم. هل هناك عيّنة لوجهيهما يمكن طلبها؟”.

وأفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني أنّ كايلي نكرت إجراء جراحات التجميل في شباط (فبراير) 2019، لكنها اعترفت بأن مظهرها لم يكن طبيعياً بالكامل قائلةً: “يظن الناس أنني خضعت لعمليات عدّة وأعدت بناء وجهي بالكامل، وهو أمر خاطئ تماماً. ترعبني العمليات ولن أفعل أبداً. إنهم لا يدركون التغيير الذي يصنعه الشعر الجميل والمكياج المحترف والفيلرز”.

عندما سُئلت عما إذا كانت تقصد أنها كانت تعتمد على حيل المكياج لتغيير مظهرها، أجابت كايلي: “لا، أنا لن أنكر أنني ألجأ للفيلرز”.