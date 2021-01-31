بالفيديو – أحمد السقا ينهار في جنازة محمد الصغير ويعتذر من صحافي تعرّض للضرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دخل الممثل المصري أحمد السقّا في نوبة من البكاء الحاد، خلال تشييع جنازة حماه مصفّف الشعر الشهير محمد الصغير أمس (الجمعة).

ورصدت فيديوات تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار السقّا أثناء مغادرته المقابر حيث دفن الصغير.

وشهد التشييع الذي انطلق من مسجد السلطان حسين على طريق صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة، تعرّض صحافي مصري للضرب على يد مدير أعمال السقّا، ما دفع الأخير إلى الاعتذار منه فوق علمه بالواقعة.

وكان السقّا قد نعى حماه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي قائلاً: “توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة”.

وأُصيب الصغير بفيروس كورونا مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، ليعاني من مضاعفات شديدة جرّاء الإصابة، قبل وفاته.

يذكر أنّ محمد الصغير، يعتبر من أشهر وأهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي، وتجمعه صداقات كثيرة مع ألمع النجوم، وتكمن مهارته في تطوير معرفته وخبرته، ولا سيّما بعد سفره للعاصمة الفرنسية باريس للتعلم على يد أشهر مصففي الشعر هناك.