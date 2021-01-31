هل تزور ميغان ماركل بريطانيا مع زوجها خلال رحلاته المقبلة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أفادت تقارير إعلامية أنّه من المرجّح أن تتجنب ميغان ماركل زيارة بريطانيا مع زوجها خلال زيارات عدة مقرّرة هذا الصيف. وأضافت المصادر أن الخيار نابع من أسباب عدّة، وأن غيابها سيوفّر الضجيج الإعلامي الذي لا مفر منه.

وقال أحدهم لموقع “الدايلي ميل” البريطاني: “هذا قرار شخصي وعملي اتخذه الزوجان، لكنّه بالتأكيد سيساعدهما على تخطي موقف صعب إلى حد ما”. وشدد المطّلعون أيضاً على أن الموضع لا يزال مطروحاً إلى حد كبير بسبب وباء كورونا وعوامل أخرى.

ويُعتقد أنّ هاري (36 عاماً)، سيعود إلى بريطانيا لرؤية أقاربه في حزيران وتموز، للاحتفال بعيد ميلاد جده الأمير فيليب الـ100، كما سيتم الكشف عن تمثال تكريمي لوالدته الأميرة الراحلة ديانا.

واشتهر دوق ودوقة ساسكس بسبب تركهما بريطانيا وتنحيا عن دورهما كأفراد أساسيّين من العائلة المالكة في العام الماضي. انتقل هاري وميغان (39 عاماً) للاستقرار في أميركا الشمالية مع ابنهما آرتشي بعد مغادرة بريطانيا وأبرما منذ ذلك الحين صفقات مربحة مع شركات عالمية مثل Netflix وSpotify.