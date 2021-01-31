رابح صقر يحلّق في “أوايسس الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: افتتح الفنان السعودي رابح صقر أولى حفلات أمسيات “أوايسس الرياض” التي تنظمها “الهيئة العامة للترفيه” بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث سيقام مع نهاية كل أسبوع حفل، تحييه نخبة من ألمع نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.

الحفل حضره عدد محدود من الجمهور، تطبيقاً للضوابط التي أقرتها السلطات الصحية في المملكة للتعامل مع جائحة “كورونا”. وحلّق صقر الأغنية الخليجية في سماء الرياض ليشدو على مدار ساعتين تقريباً بباقة من أجمل أغنيات ألبومه الأخير “مرحباً رابح صقر”، مع فرقته الموسيقية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وفي تمام العاشرة مساء أطل رابح على وقع تفاعل الجمهور ليؤدي لهم كعادته التحية العسكرية، ثم يتأبط العود ويغوص في بحر النغم.

ورغم جمال الأجواء الشتوية الباردة التي تعيشها الرياض حالياً، فإن صوت وإحساس صقر أشاعا الدفء في المكان، بأغنيات ألبومه الجديد، الذي صدر مع بداية العام الجاري، من إنتاج “روتانا” للصوتيات والمرئيات، والذي لا تزال أصداؤه تتوالى حتى الآن.

واستمتع الجمهور بـ”مرحباً” من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، لأول مرة على المسرح، وكذلك أغنية “لبيه والله يا الرياض”، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنها رابح، وغيرهما من الأغنيات، مثل “أبرك الساعات” و”فاقد شعور” و”أحسن الظن” و”يا نقاده” و”لا قلت أحبك” و”أنا أستاذن”، كما قدم رابح عدداً من أغنياته السابقة التي اشتهر بها.

وتلقى رابح خلال الحفل اتصالاً هاتفياً من رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الذي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع الفنية، وامتدح رابح، وطلب منه غناء “لبيه والله يا الرياض”، ولفت إلى أنه رغب في أن يفتتح فنان استثنائي مثل رابح مسرح “أوايسس الرياض” بألبومه الجديد.

من جهته، أبدى رابح سعادته وحماسته لاختياره لافتتاح حفلات “أوايسس” والالتقاء بالجمهور، لافتاً إلى أنه استبق الحفل ببروفات موسيقية عدة، لا سيما أنه الحفل الجماهيري الأول الذي يشدو فيه بأغاني ألبومه الجديد.

جدير بالذكر أنه روعي في “أوايسس الرياض” تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الحفل، حيث منع حضور الأطفال (15 عاماً) أو أقل، كما تم منع الدخول من غير كمامات، وقياس درجات الحرارة عند الدخول. وسجل الحفل نجاحاً قبل بدايته عندما تم الإعلان عن بيع جميع التذاكر، كما سجل الحفل نجاحاً بعد نهايته عندما أصبح “ترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يلتقي الجمهور يوم 5 فبراير المقبل الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أصالة في ثاني حفلات “أوايسس الرياض”.