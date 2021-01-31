شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يكشف قصة جملة "وماذا بعد" فى "سهرانين" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد الكدوانى انه والثنائى بيومى فؤاد وسيد رجب أصدقاء منذ ايام الدارسة فى الجامعة، وذلك خلال استضافة الثلاثى فى برنامج " سهرانين" مع النجم امير كرارة على قناة On، رحب أيضا ضيفا على الحلقة المغنى "أبو" الذى غنى أغنية "هتيجي".

وفى حوار ساخر بين كرارة وبيومى فؤاد اكد الأخير انه لم يكن يقرأ السيناريوهات من قبل حيث يقوم بالتعاقد بدون معرفة تفاصيل الشخصية، فى حين روى الكدوانى قصة أستاذ فى معهد فنون مسرحية والذى عندنا شاهدة للمرة الأولى قال له " وماذا بعد" ونصح ماجد أن ينسى العمل بمجرد انتهائه وبفكرة بالعمل المقبل.

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.