شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تكشف تفاصيل اعتزالها الفن..وتوضح حقيقة تصريحات "معاناتها من الوحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس قرار اعتزالها التمثيل نهائيا، مشيرة إلى أنها ومنذ وفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفي دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت حوالي سنة ونصف في تلك الحالة، قائلة: "إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة".

وأضافت ميمى جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه وبعد عام ونصف عرض عليها العمل فى فيلم لف ودوران مع الفنان أحمد حلمي ووافقت على تجسيد دور والدة حلمي، وبعدها قررت الاعتزال.

وأكملت ميمي جمال، أنها تعمل في مجال التمثيل منذ أن كان عمرها حوالي 9 سنوات، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، موضحة أنها منذ ذلك الوقت وهى تعمل، وقررت الاكتفاء بذلك.

ونفت ميمي جمال، ما أشيع حول علاقتها السيئة مع أبنائها، قائلة: "ببقي مبسوطة لما حد بيسأل وفي آخر مرة حد كلمني وقولتله إن من الناس اللى بحب بيتي وبحب أقعد مع أولادي، وقررت أعمل كده وأروح أزور بناتي وأحفادي، وقولت أن كل بيت له نظامه".

وأكملت ميمي جمال، أنه تم تحريف كلامها وتفاجئت بأن ابنتها نور أكدت لها بأن هناك كلام منتشر على الفيس بوك بأن الفنانة ميمي جمال تعاني من الوحدة، مشيرة إلى أنها نفت ذلك لابنتها تماماً كما أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.