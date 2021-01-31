شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: المخرج فهمى الخولى صاحب فكرة نقل العروض خارج المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، رحيل المخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي، موضحاً إنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج الراحل فهمي الخولي، وكان واحداً مما آمنوا بمواهب الشباب، مشيراً إلى أنه تشرف بتكريمه مع المخرج المسرحي الكبير في يوم المسرح المصري، وكان فخوراً بذلك.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن المخرج فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري، وكان دائم التواصل والحضور حتي النهاية وصاحب فكرة نقل عروض المسرح خارج دور العرض والمباني المتعلقة به.

وتابع رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أنه تعلم على يد الفنان الكبير كرم مطاوع، كما أن المخرج الراحل فهمي الخولي يعد واحداً من الذين تتلمذ علي يديهم، موضحاً أنه تعلم الكثير من هذين الفنانين العظماء، وهم أصحاب فضل علي.

وأكمل خالد جلال، أن المخرج الراحل جعل الجميع يحب المسرح من خلاله، قائلا:" الوزير العاشق من عبد الله غيث وسميحة أيوب كانت إيقونة من إيقونات المسرح المصري وأحببنتا في البلاغة واللغة وكان عمل مسرحي عظيم، والكثير أحبوا المسرح من مسرحياته".

وعن مسرحية الوصية، أكد خالد جلال، أن الوصية عمل فني رائع يجسد تضحيات بطولات رجال الجيش عن الشهيد محمد المعتز رشاد، وهذا العرض يمثل روح الشهيد لشاب خرج من الجامعة والتحق بالجيش، وكان والده ضابطاً أيضا، وكان يخاف على والده من أن يخبره بأنه يعمل في العريش.

وتابع خالد جلال، أن القصة درامية وهو وجود الضابط داخل المستشفى ليكتشف الأب أن نجله جريحاً بالمستشفي التي يعمل بها، ويلتقي به وجهاً لوجه، قائلا: " كل من عملوا في العمل آمنوا به وكانوا يشعرون بأنه يجب أن تسجل قصة ذلك الشباب وقصص الشهداء للمجتمع، ونحن أحوج ما نكون لقصص البطولة".