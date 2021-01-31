شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد تلقيه العلاج: يراعى كل حالة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان الكبير على حميدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تلقيه الاهتمام الطبى والعلاج حاليا فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، قائلا: "الرئيس السيسي يراعى كل حالة في مصر وخاصة الفنانين والمحتاجين.. يا رب يخليهولنا ويطولنا في عمره".

أضاف حميدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أنه سيطرح أغنية وطنية تقول "مصر بخير إن شاء الله.. مصر بخير لما شاء الله.. مهما اتغربنا مصر وبعدنا.. وطننا جوه قلوبنا".

وكان الفنان على حميدة، أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".