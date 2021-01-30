أبرز عروض نتفليكس في شهر فبراير.. رعب وأنيميشن ورومانسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأتي شهر فبراير/شباط محملًا بأجواء رومانسية بسبب عيد الفلانتين، حيث يبحث العشاق عن فرصة للتعبير عن مشاعرهم.

وكالعادة، تضع نتفليكس في اعتبارها مختلف الأذواق، إذ تدخر للعشاق في جدول شهر فبراير/شباط مجموعة منوعة من العروض الشاعرية.

ولم تنس منصة البث الإلكتروني بقية متابعيها، إذ يمتلئ الشهر بمختلف أنواع العروض لإرضاء كل الأذواق.

ويستعرض موقع "سينما بليند" الأمريكي، أبرز العروض الجديدة على منصة نتفليكس في شهر فبراير/شباط.



1- Firefly Lane





مسلسل الدراما "فايرفلاي لين"، مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، ومن بطولة كاثرين هايجل، ويتناول علاقة صداقة ممتدة تجمع بين امرأتين، منذ طفولتهما وحتى الآن.

ورغم مرور العلاقة بكثير من الصعاب والعقبات، لكنها نجحت في الصمود كل هذه الأعوام.



2- Buried By The Bernards





برنامج الواقع "باريد باي بيرناردز"، يدور حول عائلة تدير دار جنائز، حيث يقيم راين بيرنارد وأسرته جنائز بأسعار معقولة للمنطقة التي يعيشون فيها.

يحمل البرنامج جرعة دراما ساخرة محببة، إذ تمتاز عائلة بيرنارد بالصدق والتفهم مما يجعلهم مقربين للجمهور.



3- Kid Cosmic





مسلسل الأنيميشن "كيد كوزميك"، يدور حول صبي صغير يتحقق حلمه الوحيد، وهو أن يصبح بطل خارق.



4- The World We Make





فيلم الرومانسية "العالم الذي نصنعه"، بطولة كالب كاستيل وروز ريد، يتناول محاولة صنائي مراهق صنع حياة سويًا، متغلبين على أي صعاب في سبيل تحقيق ذلك.



5- Tribes Of Europa





مسلسل "قبائل أوروبا"، بطولة ديفيد علي راشد، وتدور أحداث المسلسل في المستقبل حول عدة شباب مسؤولين عن إعادة تكوين أوروبا بعد انقسامها إلى بلدان صغيرة بسبب كارثة.



6- Behind Her Eyes

مسلسل "وراء عينيها"، يصنف دراما رعب، ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه.



المسلسل بطولة إيف هيوسون، ويتناول حياة سيدة تتورط في علاقة عاطفية من رئيس طبيبها النفسي، مما يقودها على مغامرة خطيرة.