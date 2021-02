بالصور.. أشهر وحوش أفلام الرعب.. من هم في الحقيقة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد المكياج الجيد أحد أهم عوامل نجاح أفلام الرعب؛ فبدونه لا يبدو الوحوش مرعبين لهذه الدرجة، مما يؤثر على تصديق الجمهور للأحداث.

وعلى مدار التاريخ، قدمت السينما وحوشا شديدة الرعب، مستغلة تطور التكنولوجيا، لضمان تصديق الجمهور أن الوحش الماثل أمامهم على الشاشة يبدو بهذه البشاعة.

ومع تطور الخدع السينمائية أصبح من الصعب الفصل بين المكياج والحقيقة، إلى حد بات معه المشاهدون يعرفون شخصيات أفلام الرعب ولا يعرفون أبطالها.

ويرصد موقع "لوبر" في التقرير التالي أبرز وحوش أفلام الرعب ومن هم في الحقيقة.



1- The Nun





اشتهرت الممثلة الأمريكية بوني آرونز، بدور "الراهبة" في سلسلة أفلام الرعب The Conjuring (الشعوذة).

ورغم مشاركة الممثلة في فيلم الدراما والرومانسية The Princess Diaries للنجمة آن هاثاواي، لكن يظل أشهر أدوارها هو الراهبة.



2- Freddy Krueger





اشتهر الممثل الأمريكي روبرت إنجلوند، بدور الشرير فريدي كروجر، بطل سلسلة أفلام A Nightmare on Elm Street (كابوس في شارع إيلم).

اقتنع الجمهور بأداء "إنجلوند"، مما دفع شركة الإنتاج إلى تقدم أكثر من جزء للسلسلة، وفيلم مشتق عنها بعنوان: فريدي ضد جايسون.



3- The Shape Of Water





الممثل دوج جونز، هو واحد من أشهر الممثلين في مجال الرعب على الإطلاق، ورغم ذلك يصعب أن يتعرف عليه أحد لو قابله في الشارع يومًا ما.

قدم الممثل كثير من الشخصيات المرعبة على مدار مسيرته القنية، أشهرها شخصية the Amphibian في فيلم The Shape Of Water (شكل الماء)، وشخصية الرجل الشاحب في فيلم Pan's Labyrinth، وشخصية هيل بوي في سلسلة أفلام Hell boy.



4- It

يعرف الممثل بيل ساسجارد بتقديمه شخصية المهرج القاتل "إت"، وهو واحد من أنجح أفلام الرعب على الإطلاق.

قدم "ساسجارد" شخصية "إت" في فيلمين لقيا نجاحًا كبيرًا، بفضل أداء الممثل المقنع وتقمصه القوي للدور.