شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تحيى ذكرى ميلاد المخرج نادر جلال بصورة من كواليس فيلم شبكة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت نجمة الجماهير نادية الجندى، ذكرى ميلاد المخرج الكبير نادر جلال، وشاركت جمهورها صورة لأول مرة من كواليس تصوير فيم شبكة الموت بدولة اليونان، وكتبت النجمة نادية الجندى، عبر حسابها بموقع انستجرام :"إمبارح كان ذكري ميلاد مخرجي المفضل وأكتر مخرج أشتغلت معاه 12 فيلم سينمائي من أنجح أفلامي المخرج الكبير نادر جلال الله يرحمه".



نادية الجندى عبر انستجرام

وأضافت :"صورة حصرية تنشر لأول مرة في اليونان أثناء تصوير فيلم شبكة الموت كان مخرج جميل ومتميز ولن يعوض وعملنا أفلام ناجحة وكبيرة ومتميزة من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية..خمسة باب، جبروت امرأة، ملف سامية شعراوى، الإرهاب، شبكة الموت، عصر القوة، الشطار، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل، أمن دولة".



نادية الجندى

ويعد المخرج نادر جلال الذى ولد في مثل هذا اليوم 29 يناير عام 1941، أحد أبرز مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا الكثير من الأعمال التي تركت بصمة في تاريخ السينما وفى أذهان الجمهور حتى الآن، فقد قدم خلال مسيرته ما يزيد على 50 فيلم أبرزهم "بدور، خمسة باب، جبروت امرأة، بطل من ورق، جحيم تحت الماء، الإرهابى، بلية ودماغه العالية"، بالإضافة إلى إخراجه بعض الأعمال الدرامية منها "الناس في كفر عسكر، أماكن في القلب، حرب الجواسيس، عابد كرمان، العقرب".