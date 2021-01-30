شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يواجه الزومبى في برومو فيلم "النمس والأنس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم محمد هنيدى الأنظار بعد نشره برومو فيلمه الجديد "النمس والأنس"، المقرر عرضه قريبًا، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يشاركه في بطولته النجمتان منة شلبى وصابرين.

وعلق النجم محمد هنيدى على الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": أوعى الزومبي، هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الأنس والنمس قريبا جدا، واللي بيخاف يروح.





فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.