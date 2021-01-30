شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: محمد الصغير أعطى قيمة لمهنته ووضعها بمكان آخر بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مكانة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلا: "محمد الصغير إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش فى الوطن العربى ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته وهو نقل هذه المهنة لمرتبة أخرى فى الوطن العربي".

وقالت الفنانة ليلى علوي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،عن الراحل محمد الصغير باكية: "كنت بحبك ومكنتش متصوره مفتقداك قد ايه، ومتأكدة أن روحك الطاهرة فى مكان حلو قوي وفخور بأسرتك وأحفادك وأصدقائك".

وتابعت: "محمد الصغير تجربة أفتخر بها وكل الناس بتعزي نفسها وأسرته، وأنا في حياتي لم أرى شخصا جادا مثله عمل شغل مهم فى حياته، غير الخير اللى كان بيعمله، ولو كان فى حاجات مش مكتملة فى حياته كملها صح فى آخر لحظات حياته".