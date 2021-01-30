شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج لمسلسله الجديد.. ويعلق: مكافأة مليون جنيه لمن يرشد عن "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومعجبيه لمسلسله الجديد "النمر" المقرر خوضه السباق الرمضاني لعام 2021، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة دعائية للترويج للمسلسل، معلقًا: "توكلنا على الله.. النمر.. رمضان 2021.. ‏#TheTiger .. إن شاء الله".

الصورة التي نشرها محمد إمام ظهر فيها شخصًا ملثما مكتوب عليها: "مطلوب حيًا أو ميتًا.. مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام المجرم شديد الخطورة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.



محمد إمام عبر فيسبوك

ودخل النجم محمد إمام فى صراعات كبيرة مع حيتان وتجار كبار الصاغة خلال أحداث مسلسله الجديد "النمر"، ويحاول بيومى فؤاد ومحمد رياض محاربته طوال الوقت لكى لا ينافسهم داخل الصاغة ويصبح أكبر منهم فى السوق، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التعاون الثانى على التوالى بينه وبين المؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا "هوجان" العام قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من أنتاج سينرجى.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.