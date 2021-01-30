شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب: دينا الشربينى شخصية رائعة وطيبة والهضبة مصدر إلهام لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث وجه لها البعض عددًا من الأسئلة وحرصت على الإجابة عليها، مؤكدة أنها تحب الفنانة دينا الشربيني، واصفة إياها بالشخصية الرائعة والطيبة.

وسألها أحد المتابعين عبر خاصية الاستوري: "هل تحبي دينا الشربيني"؟ فأجابته قائلة: "بالتأكيد.. أحبها كثيرًا، إنها شخصية رائعة وطيبة"، وحول عدم ظهورها في دبي بصحبة شقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي مؤخرا خلال حفل الهضبة، قالت :"ثق بي، كنت سأحب الانضمام إليهما فعلا، ولكن أنا في المملكة المتحدة وهناك إغلاق بسبب الفيروس".

وعن علاقتها بوالدها الهضبة عمرو دياب، قالت: "هذا جيد حقًا. إنه أكثر أب مجتهد أعرفه حتى الآن، اجده دائمًا حينما أحتاج إليه... إنه مصدر إلهام بالنسبة لي والعديد من الآخرين.. أنا محظوظ به. أحبه من كل قلبي".





ونور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وتحرص في كثيرا من الأحيان على مشاركة جمهورها صورها وأنشطتها اليومية.





وفي وقت سابق، ظهرت نور عمرو دياب، في صورة نشرت لأول مرة وهى تتوسط أمها شيرين رضا، وزوجة أبيها الثانية زينة عاشور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.