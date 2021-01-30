شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسماء الحقيقية لنجوم هوليود ..أبرزهم ليدى جاجا ومور وفوكس ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من المشاهير الذين تختلف أسماء شهرتهم عن أسماءهم الحقيقية ، حيث لجأ بعض النجوم لتغيير أسمائهم الأخيرة فقط، أو أسمائهم الأولى فقط، وهناك أيضا بعض النجوم بأسماء مختلفة تماما، وفى الحقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل النجوم تضطر إلى تغيير أسمائهم هو أنه يوجد بالفعل فنان يحمل نفس الاسم كما يغير البعض الأسماء من أجل لفت الأنظار.

يأتى فى المقدمة النجم العالمى برونو مارس الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم واسمه الحقيقى بيتر جينى هيرناندز، أما النجمة العالمية ميندى كيلنح فاسمها الحقيقى فيرا ميندى تشوكالينجام .



برونو مارس برونو مارس

السير ألتون جون الذى يمتلك تاريخ فنى مذهل وشعبية جارفة حول العالم اسمه الحقيقى ريجنالد كينيث دوايت ، كما تضم القائمة أيضا نجمة هوليوود الشهيرة جوليان مور واسمها الحقيقى جولى آن سميث .

التون جون

النجمة العالمية لانا ديل راى فاسمها الحقيقى "إليزابيث وولريدج جرانت " وفى الحقيقة فاسم الشهرة بعيد تماما عن اسمها الحقيقى ويرجع ذلك الى انها كانت تبحث عن اسم غريب نوعا ما .



لانا ديل راي لانا ديل راي

ويدخل قائمة النجوم المعروفين باسم بعيد تماما عن أسمائهم الحقيقة نجم الراب الشهير ترافيس سكوت واسمه الحقيقى جاك بيرمان ويبستر وقد اختار "ترافيس" نسبة لعمه وهو الأقرب لقلبه بينما كان عمه أيضا مٌلقب بـ " سكوت" لذلك اختار النجم الشهير أن يكون اسمه ترافيس سكوت .

اما النجم العالمى جيمى فوكس فاسمه الحقيقى بعيد تماما عن الاسم المعروف به، وهو إريك مارلون بيشوب ، بينما لا يعلم الكثيرون أن النجمة المثيرة للجدل ليدى جاجا اسمها الحقيقى أيضا بعيد تماما عن اسم شهرتها فاسمها الحقيقى هو "ستيفانى جوان أنجلينا جيرمانوتا" .



ليدى جاجا

ترافيس سكوت



جوليان مور



جيمي فوكس