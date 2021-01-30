تحمل المصحف.. أحمد زاهر وابنته "ليلى" يقدمان العزاء في محمد الصغير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- هاني رجب

وصل النجم أحمد زاهر وابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر، لتقديم واجب العزاء في مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، حيث تستقبل أسرته المعزين لليوم الثاني على التوالي مساء اليوم السبت، عقب صلاة المغرب بمنزل الراحل بمنطقة سيتي فيو بالشيخ زايد.

وظهرت ليلى زاهر وفي يدها نسخة من كتاب الله القرآن الكريم.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور عزاء محمد الصغير في يومه الثاني، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، النجمة إلهام شاهين، النجم محمد هنيدي، النجم أحمد حلمي، النجم رامز جلال، الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد السعدني، الفنان محمد جمعة، المنتج محمد حفظي، الإعلامية إنجي علي، مصمم الأزياء هاني البحيري، بالإضافة إلى جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وغيرهم.

وكانت أسرة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، حددت إقامة عزاء الراحل على مدار يومي الجمعة والسبت، بعد أن وافته المنية صباح الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر أمس الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.