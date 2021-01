وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان عن عمر 94 عاماً في منزلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:46 مساءً - بينما هي في قمة عطائها واستمرارها في العمل والتمثيل بانتظام وهي في التسعينيات من عمرها،وقامت بإنتاج فيلمين عامي 2019 و2020 لم يعرضا بعد ،توفيت الممثلة الأمريكية المحبوبة كلوريس ليتشمان فجأة يوم الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني الجاري عن عمر 94 عاماً في منزلها الخاص وسط عائلتها في ولاية كاليفونيا حيث تقيم بشكل دائم، وكانت وفاتها طبيعية،وفقاً لوكالات الأنباء و"إي بي سي".

وقالت وكيلتها الإعلامية جولييت غرين في بيان إن كلوريس الحائزة على 8 جوائز غرامي، لعملها في برنامج "The Mary Tyler Moore Show" ،وحصلت أيضاً على جائزة الأوسكار السينمائية المرموقة عالمياً كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها المميز في فيلم "The Last Picture Show" ، توفيت بشكل طبيعي في منزلها بكاليفورنيا، وأضافت وكيلتها جولييت غرين في بيانها: " تشرفت بالعمل مع كلوريس ليتشمان، إحدى أشجع وأنبل الممثلات في عصرنا.. ما من أحد كان يشبه كلوريس. بنظرة واحدة كانت تخطف قلبك أو تجعلك تضحك حتى تدمع عيناك. لا سبيل لأن تتوقع ما ستقوله أو ستفعله، وهذه القدرة على المفاجأة كانت جزءا من سحرها الذي لا يضاهى".

كلوريس ليتشمان



من هي كلوريس ليتشمان؟

كلوريس ليتشمان من مواليد 30 إبريل- نيسان 1926 دي موين-إيوا الولايات المتحدة،عشقت الفن والإعلام والتمثيل بعد أن التحقت بمدرسة "تيودور روزفلت" الثانوية.

بعد ذلك انضمت إلى جامعة ولاية إيلينوي وجامعة نورث وسترن وتخصصت في مجال الدراما، ثم بدأت في الظهور على شاشات التليفزيون في الأفلام وذلك بعد فترة قصيرة من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال أمريكا وملكة جمال شيكاغو عام 1946، وقبل ذلك كانت نشطة بمشاركتها على مسرح "دي موين".

نشأت كلوريس في بداية حياتها في إيوا،ودرست التمثيل في استوديو الممثلين في نيويورك حيث كان الممثل الشهير مارلون براندون زميلاً لها.

حققت نجاحات هائلة كممثلة تلفزيونية وسينمائية واقتنصت الكثير من الجوائز العالمية من أهمها: جوائز الأوسكار وغرامي وإيمي وبافتا وغولدن غلوب.

تزوجت عام 1953 من المنتج والمخرج جورج إنغلاند، وإنفصلا عام 1979، وأثمر زواجهما عن خمسة أبناء هم: دينا ومورغان وبريان وجورج وآدم.