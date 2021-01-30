شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وهنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم فى عزاء محمد الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من نجوم الفن فى اليوم الثانى من عزاء مصفف الشعر العالمى محمد الصغير داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، وتلقى العزاء ابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها النجم أحمد السقا، حيث حضر كل من: أحمد حلمى، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، عماد زيادة، أحمد زاهر وزوجته وأولاده، شيرين رضا، رامى صبرى، المطرب أبو ومدحت العدل.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى اليوم الأول، منهم: الفنان شريف منير، عمرو محمود ياسين، إدوارد، الإعلامية رضوى الشربيني، حازم إمام، محمد زيدان، هاني رمزي، لبلبة، يسرا، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي وشقيقته ريم سامي، إيهاب فهمي، لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.