شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن لضحايا الطبيب المتحرش: "تقدموا بشهاداتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان عباس أبو الحسن، ضحايا الطبيب المتحرش، بتقديم بلاغات حتى حال مرور أكثر من 20 عامًا على الواقعة، وعدم الاعتماد على شهاداتهم فقط.





وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه بموقع فيس بوك :"هام جدا جدا، نحن لا نطمئن ولا نهدأ حتى نكون استنفدنا كل ما بوسعنا ولابد دائما من افتراض وتوقع الأسوأ، بجدد طلبي الي كل واحد حصل له موقف تحرش مع المجرم المتهم المعترف بالتقدم بشهادته مش مهم امتي.. لو من 20 سنة.. متعتمدوش بس على شهاداتنا وأدلتنا المقدمة".

وأضاف: "إظهار حجم وعدد وسنين اعتداءاته داخل وخارج عياداته هو السبيل المؤكد لتغليظ عقوبته من قبل القضاء الراجل ده تعبان ومجرم معتاد أصيل وعنده ثروة جبارة وربما متورط معاه شخصيات أو كيانات هتدافع عنه بكل الطرق".

وأكمل: "يقدر يفبرك ورق.. يشترى ذمم.. يضرب شهادات طبية.. يعمل أي حاجة لأنه في دفاع مستميت عن حياته!. البوست التالي هوضح أسهل طريقة لضم شهادة أي منكم لملف القضية الأصلي من غير متخرج من بيتكم ولا محتاج حتي محامٍ ومش هتاخد مجهود 5 دقايق، مافيش اسماء خرجت من داخل النيابة وقانون سرية ضحايا التحرش مفعل تماما".