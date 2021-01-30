شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتعاون مع بلال سرور فى أغنية "متاهة" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون سميره سعيد مع الملحن بلال سرور في أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" متاهة"، من كلمات شادي نور، وتوزيع هانى ربيع، ومكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

كما دخلت الديفا سميرة سعيد قائمة التريند بأحدث أغانيها، والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وهي أولي أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

وحققت الأغنية 2 مليون مشاهدة، في أسبوع فقط، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.