يسرا تستعد للبدء بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية"

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة يسرا لتصوير أول مشاهد مسلسلها "حرب أهلية" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تماثلها للشفاء من كورونا.

يذكر أن الممثلة المصرية قررت منع الزيارات حالياً كونها تقضي فترة النقاهة من الفيروس، بإنتظار العودة للعمل خلال الأسبوع المقبل.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أصيبت يسرا بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت الفنانة المحبوبة متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بإستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

وكان المنتج جمال العدل قد أعلن إنطلاق تصوير أولى مشاهد العمل في إحدى مناطق الجيزة.

المسلسل الذي تقوم يسرا ببطولته من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج مشترك بين شركتي سينرجي والعدل جروب.

