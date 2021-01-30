تأجيل مهرجان كواتشيلا مجدداً إلى موعد غير محدد بسبب الجائحة

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لوس انجليس : أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية إرجاء مهرجان كواتشيلا الموسيقي المقرر تنظيمه في ابريل إلى موعد غير محدد بسبب جائحة كوفيد-19، بعد إلغاء نسخة العام الماضي للغاية عينها.

وعزا مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد كامرون كايزر هذا القرار إلى "الانتشار المتجدد لكوفيد-19" في المقاطعة وحول العالم.

وأوضح في بيان أن المهرجان يستقطب "مئات آلاف المتفرجين من بلدان عدة بعضها تطاوله جائحة كوفيد-19 العالمية بدرجة كبيرة".

ولم يعلن المنظمون الجمعة عن أي موعد جديد لنسخة 2021 من هذا المهرجان الذي يقام في العادة سنوياً خلال عطلتي نهاية أسبوع في ابريل بمنطقة إنديو في صحراء كاليفورنيا.

وفي ابريل 2020، أرجئ المهرجان مرة أولى إلى أكتوبر بسبب الجائحة، لتقرر بعدها السلطات في الصيف الماضي تأجيله مجددا إلى أبريل 2021.

وكان برنامج مهرجان العام الماضي يزخر بأسماء بارزة بينها "رايج أغاينست ذي ماشين" وترافيس سكوت وفرانك أوشن، غير أن الإرجاء المتكرر لهذا الحدث قد يغيّر هذه الأسماء في النسخة المقبلة.

وقد فوّتت منطقة وادي كواتشيلا أرباحاً تصل إلى 700 مليون دولار بسبب إلغاء المهرجان، وفق تقرير.