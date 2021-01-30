شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور لـ محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل "موسى" قبل عرضه رمضان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر يواصل النجم محمد رمضان الترويج لمسلسله الجديد "موسى"، والذى يخوض به المنافسة فى سباق دراما رمضان الموسم القادم، وذلك من خلال صور يتطرق بها إلى كواليس أيامه خلال التصوير، حيث يوصف العمل بأنه ملحمة منتظرة مع كل صورة ينشرها طوال الفترة الماضية، وهى الصور التى نسلط الضوء عليها خلال التقرير التالى عبر 7 صور من كواليس موسى.



محمد رمضان وآخر صورة نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



محمد رمضان

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رمضان

من ناحية أخرى وبعيداً عن الدراما احتفل النجم محمد رمضان بسيطرة أغنيته الأخيرة "مصباح علاء الدين" على قائمة التريندات بأكثر من دولة عربية منذ طرح الأغنية، وذلك قبل أيام حين وصل عدد تلك الدول التى تصدر بها الأغنية إلى 17 دولة، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث كتب وقتها : "الحمد لله أغنية مصباح علاء الدين تريند في 17 دولة عربية".



محمد رمضان والخيل

وأتى هذا فى إطار مواصلة الفنان محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته "مصباح علاء الدين"، التى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث نشر صورة فى وقت سابق من كليب الأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب فى تعليقه عليها "مصباح الخير".



محمد رمضان ومنذر رياحنه



محمد رمضان فى صورة أخرى من كواليس المسلسل