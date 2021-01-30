شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إطلالات لـ منى زكي خطفت الأنظار على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر، تخطف الفنانة منى زكي الأنظار إليها على منصات السوشيال ميديا بإطلالاتها المتنوعة، حيث تحرص على ارتداء الأزياء الأنيقة كعادتها، وهذا ما تفعله أيضا حينما تخضع إلى جلسات التصوير وأثناء حضورها المهرجانات والفعاليات الفنية، وتميزت إطلالات النجمة منى زكي بأزيائها المبهجة، كان من بينها إطلالة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية غلب عليها اللون الأبيض، ولاقت إعجاب الكثيرين على منصات السوشيال ميديا.



الفنانة منى زكي بالأبيض

ومن الإطلالات التي لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورها أيضا، ظهورها بشكل مختلف في جلسة تصوير لإحدى المجلات العربية الفنية، حيث اختارت الظهور بميك أب قوي للعيون وتسريحة شعر غير معتادة عليها، وارتدت فى إحدى الصور فستانا أحمر والصورة الأخرى فستانا وغطاء للرأس يشبه الشبكة.



الفنانة منى زكي

وشاركت النجمة منى زكى في فيلم "الصندوق الأسود" بطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.



النجمة منى زكي



النجمة منى زكي



منى زكي في إطلالة جديدة