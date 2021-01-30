شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى أحدث ظهور لها باللون الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نيللى كريم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك بإطلالة مميزة باللون الأبيض، حيث ارتدت فستانا أبيض تمامًا، أثناء جلوسها على كرسى وهى ترتدى نظارة، وما أن نشرت الصورة حتى لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيها ممن أثنوا على إطلالاتها ووصفوها بالمميزة.



نيللى كريم

من ناحية أخرى سبق وظهرت الفنانة نيللى كريم بصحبة كل من الفنانة تارا عماد والفنان مصطفى درويش، خلال الصور الأولى من كواليس مسلسل "ضد الكسر"، حيث ظهروا معاً بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل المفترض عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم، كما كشفوا عن أسماء الشخصيات الذى يلعبها الثلاثى خلال المسلسل.

وقال الفنان مصطفى درويش من خلال حسابه على موقع انستجرام : " صلاح وسوسو وملك بيصبحوا عليكم وبيقولولكم استنوا حاجة فوق العظمة بإذن الله".

وانطلق الثلاثاء الماضى، تصوير مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت من بطولة النجمة نيللي كريم، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.