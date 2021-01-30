شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ سمية الخشاب: موسى مشتاقلك.. والنجمة ترد: مسافة السكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين علي حسابه بموقع إنستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسي مشتاقلك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

وردت سمية الخشاب علي محمد رمضان قائلة، "مسافة السكة"، وهو ما ينفي الشائعات التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بوجود خلاف بينهما نشب في تصوير المسلسل.

وأوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد الديكور الأساسى فى بلدته الصغيرة، حيث يجسد شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



