شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تمنح سلفستر ستالون جنسية بلغاريا ..اعرف القصة إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت السلطات في بلغاريا على عصابة إجرامية، تخصصت في تزوير المستندات، واستخدمت جواز سفر مزورًا يحمل صورة الممثل الأمريكي الشهير سلفستر ستالون للترويج على لقدرتها على تزوير المستندات للعملاء المحتملين.

تم توجيه تهمة التزوير إلى 4 أفراد من أعضاء العصابة، بينما اتهم آخرون بجرائم أخرى، وفقًا لـشبكة "سكاى نيوز".

وعثرت قوات الأمن على جواز سفر ستالون "المزور"، الذي سجل به ان بطل فيلم "روكي" يمتلك الجنسية البلغارية، أثناء تفتيش منزل أحد أفراد العصابة في بلوفديف، وهى ثانى أكبر مدن بلغاريا.

وكان التفتيش جزءا من عملية للشرطة أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع في عدة مناطق بلغارية بمشاركة الأمن الأميركي، وبمساعدة البوليس الأوروبي.

وخلال العملية، تم العثور على مطابع ووثائق غير قانونية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة بصورة احترافية من فئة 100 دولار و50 يورو.