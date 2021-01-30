شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تنضم إلى يوسف الشريف فى "كوفيد 25” برمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة راندا البحيرى لمسلسل "كوفيد 25"، للنجم يوسف الشريف المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان المقبل، حيث تبدأ راندا تصوير مشاهدها الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجسد دورا مهما ومحوريا خلال الأحداث بجانب بطل العمل، كما يعد "كوفيد 25"، التعاون الأول بينها وبين يوسف الشريف فى عمل درامى ويعرض فى موسم شهر رمضان.

وحدد المخرج أحمد نادر جلال أواخر شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول مشاهد المسلسل فى الديكور الرئيسي بالعمل ، والمقرر تقديمه في 15 حلقة، حيث انتهت المؤلفة انجى علاء من كتابة 10 حلقات كاملة من العمل، فيما يعمل أحمد نادر جلال على معاينة أماكن التصوير والديكورات الخاصة بالعمل.

ويواصل أحمد نادر جلال اختيار الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يوسف الشريف حيث تم التعاقد بشكل رسمي مع أيتن عامر، ايناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، عصام السقا، راندا البحيرى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث اقترب أحمد صلاح حسنى من التوقيع على المشاركة في العمل قبل بدء التصوير.

مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار انجى علاء التى تتعاون مع يوسف الشريف للمرة الثانية كمؤلفة بعدما كتبت قصة مسلسل "لعبة ابليس" عام 2015، إلا أن هذه المرة صاحبة الفكرة وتكتب السيناريو والحوار بالكامل، ويسجل العمل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد "كفر دلهاب" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول".