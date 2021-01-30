بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة عفاف راضي بعد غيابها سنوات عن الفن.

وظهرت عفاف راضي في الصورة وتبدو عليها علامات كبر السن.

قدمت عفاف راضي العديد من الأغانى الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: "هوا يا هوا، مصر هي أمي، سهر الحبايب، والنبي ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبي، لمين يا قمر، يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل" وغيرها.

يذكر أن العام 1993 شهد آخر أعمال عفاف راضي، حيث شاركت في مسرحيتي "أراجوز للبيع" و"آه يا غجر".