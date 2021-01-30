محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، من كواليس مسلسل "موسى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق "رمضان" على الصورة قائلا: "ملحمة موسى، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح".

مسلسل "موسى" بطولة النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.