عباس أبوالحسن يطالب ضحايا الطبيب المتهم بالتحرش بتقديم شهاداتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان عباس أبو الحسن ضحايا الطبيب المتهم بالتحرش بتقديم شهادتهم ضد النيابة العامة.

كتب عباس منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، :"هام جدا جدا، نحن لا نطمئن ولا نهدأ حتى نكون استنفذنا كل ما بوسعنا ولابد دائما من افتراض وتوقع الأسوأ، بجدد طلبي إلى كل واحد حصل له موقف تحرش مع المجرم المتهم المعترف بالتقدم بشهادته مش مهم امتى، لو من ٢٠ سنة، متعتمدوش بس على شهاداتنا وأدلتها المقدمة".

وأضاف أبوالحسن: "إظهار حجم وعدد وسنين اعتداءات المتهم داخل وخارج عياداته هو السبيل المؤكد لتغليظ عقوبته من قبل القضاء، الراجل دة تعبان ومجرم معتاد أصيل وعندة ثروة جبارة وربما متورط معاه شخصيات أو كيانات هتدافع عنه بكل الطرق، يقدر يفبرك ورق، يشتري ذمم، يضرب شهادات طبية، يعمل أي حاجة لأنه في دفاع مستميت عن حياته".

تابع :"البوست التالي هوضح أسهل طريقة لضم شهادة أي منكم لملف القضية الأصلي من غير متخرج من بيتكم ولا محتاج حتي محامي ومش هتاخد مجهود ٥ دقايق، مافيش أسماء خرجت من داخل النيابة وقانون سرية ضحايا التحرش مفعل تماما".

وأكمل: الدليل على كدة إن الشاهد الأساسي اللي قدم الدليل المادي والشهادات الدامغة محدش يعرف اسمه ولا هيعرف اسمه، أنا وتميم اختنرنا نعلن ونفضح على الملأ لأننا مؤثرين بحكم كوننا شخصيات عامة لتوليد الضغط الكافي والمستمر فده كان لصالح القضية".

اختتم حديثه :" أنا مقدم فوق الـ ١٠٠ شهادة مًوثقة طلبت إن النيابة متطلبهمش للسؤال واستخدام الشهادات دي فقط لبيان حجم الدمار اللي الحيوان دة عمله على مدى ٣٥ سنة، لو مش عايز تسأل أمام القضاء دة حقك القانوني وتقدر تنص على ده".

تحدث الفنان عباس أبو الحسن، مساء الأربعاء الماضي، عن واقعة التعدي عليه من قِبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، مقدما شكره إلى رجال نيابة مصر، قائلا: "فخور برجال نيابة مصر، واحترام خصوصية الجميع، وأوجه لهم جزيل الشكر".

أضاف أبو الحسن، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "قصتي مع الطبيب تعود لـ35 سنة فاتت، واتعرفت عليه في الجيم، في الأول مظهرش منه حاجة، وبعد سنة ولا حاجة بدأنا نعرف أنه فتح الباب على حد وهو بيستحمى ووقائع مشابه".