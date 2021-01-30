"أحلى صدفة مع الأسطورة".. بسمة وهبة تلتقي عمرو دياب في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بالهضبة عمرو دياب في دبي الإماراتية.

والتقت بسمة الهضبة في دبي، ونشرت فيديو يجمعها بها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتخاطب عمرو دياب فيها قائلةً: "النجم الجميل اللي بحبه وبموت فيه.. أحلى صدفة وأحلى مقابلة"، وعقب مكتفيا بكلمة "شكرا".

وعلّقت على الفيديو قائلةً: "مفاجأة.. الأسطورة عمرو دياب".

وكشفت بسمة وهبة مؤخرا أنها سافرت إلى دبي، لاستكمال رحلتها العلاجية مع مشكلة الأحبال الصوتية التي تعاني منها منذ فترة.