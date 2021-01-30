ماجي بوغصن تقدم واجب العزاء لظافر العابدين في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدمت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، واجب العزاء للفنان ظافر العابدين في وفاة والدته.

كتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"العزاء للصديق ظافر العابدين برحيل والدته، الله يرحمها ويعطيكن الصبر، نفسا بالسما يارب".

أعلن الفنان ظافر العابدين، عن وفاة والدته، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب العابدين، عبر حسابه الشخصي: "البقاء لله.. توفت والدتي الغالية (عزيزة).. فجر اليوم، هنتوحشك برشا، هنتوحش عزك وطيبتك وحبك.. ربي يرحمك".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان ظافر العابدين، مسلسل "عروس بيروت" بطولة نخبة من الممثلين من الوطن العربي، بينهم: محمد الأحمد وكارمن بصيبص وتقلا شمعون.