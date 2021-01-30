وفاة والدة ظافر العابدين.. والممثل التونسي يودعها بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان التونسى ظافر العابدين، السبت، وفاة والدته السيدة "عزيزة"، فجر اليوم، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر العابدين، عبر حسابه على أنسقترام ، صورة مع والدته الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها: "البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية عزيزة فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش نحبك.. ربي يرحمك".



ظافر العابدين ممثل تونسي، ولد بمدينة تونس في 26 نوفمبر 1972.

بدأ حياته لاعبًا لكرة القدم، وعندما بلغ عمره 23 عاما تعرض لإصابة وابتعد عن الملاعب لعامين، ثم بدأ دراسته في علم الحاسوب، بينما كان في الوقت نفسه عارضا للأزياء في وكالة متروبوليتان (Metropolitan) الباريسية.

عمل أيضا مساعدًا للمخرج المنصف ذويب، ثم سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية، ثم التحق بكلية برمنجهام للخطابة والدراما، التي تخرج فيها عام 2002.



عام 2002 قبل تخرجه، لعب دور قائد فريق كرة قدم فرنسي اسمه «مارسيل ساباتييه» (Marcel Sabatier) في المسلسل التلفزيوني البريطاني «دريم تيم» Dream Team، الذي عُرض على قناة سكاي 1 (Sky 1).





ثم ظهر في مسلسل «سبوكس» Spooks، الذي عرض على "بي بي سي" وفي مسلسل «ذو بيل» The Bill، الذي عُرض على قناة آي تي في.

في السينما، لعب دوراً في الفيلم التلفزيوني «ذو مارك أوف كاين» The Mark of Cain‏ في دور «عمر عبد الله»، كما لعب دوراً في فيلم شفرة دا فنشي، لكنه أُقتطع في المونتاج.