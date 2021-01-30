شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق مهنئا عاهل الأردن بعيد ميلاده: ملك حكيم محبّ للحياة والفن والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم اللبنانى وليد توفيق، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم، السبت، 30 يناير، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مشيرًا إلى أن العاهل الأردنى هو ملك حكيم محب للحياة والفن والثقافة.



وليد توفيق مع العاهل الأردنى

ونشر توفيق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع العاهل الأردنى، فى إحدى المناسبات السابقة، قائلاً: "كل عام وجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين بصحة وعافية، كل عام والأردن الحبيبة بخير، بقيادة ملكها الحكيم المحبّ للحياة والفن والثقافة".





ويصادف اليوم السبت، عيد الميلاد التاسع والخمسين للملك عبد الله الثانى، الابن الأكبر للعاهل السابق الملك الحسين بن طلال، والأميرة منى الحسين.

تسلم الملك عبدالله الثانى، سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، فى السابع من شهر فبراير عام 1999، ليعلن بقسمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التى كان تأسيسها قبل مئة عام على يد الملك عبد الله الأول ابن الحسين بن على، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة ووطّد أركانها والده جلالة الملك الحسين.

تلقى الملك عبدالله الثانى، تعليمه الابتدائى فى الكلية العلمية الإسلامية بعمان، لينتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند فى سارى بإنجلترا، ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى المملكة المتحدة عام 1980، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد فى مجال الدراسات الخاصة فى شؤون الشرق الأوسط.