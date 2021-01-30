شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يسترجع ذكريات تصوير "ضربة معلم" بصورة فى الكواليس مع هاجر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان محمد رجب ذكريات تصوير آخر مسلسلاته "ضربة معلم" وذلك بعدما حقق المسلسل نجاحاً كبيراً اثناء فترة عرضه، حيث نشر صورة له مع الفنانة هاجر أحمد من كواليس العمل، بعدما كونا ثنائياً ناجحاً خلال أحداث المسلسل، حيث لعبت دور زوجته عبر حلقات العمل الذى تصدر التريندات بصورة كبيرة خاصة مع تصاعد الأحداث بالتزامن مع نهايته.



محمد رجب وهاجر احمد

من ناحية أخرى قال المخرج إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل ضربة معلم، فى وقت سابق : "أردنا أن ندخل البيوت بعمل محترم، أول شيء ركزنا عليه في مسلسل ضربة معلم ورسالته كانت بر الأم، وقعدنا نفكر، وأحمد عبد الفتاح أكثر حد بيكتب في الحتت دى لأنه سيناريست رائع".

وتابع، خلال لقائه ببرنامج من مصر مع الإعلامية ريهام إبراهيم: "العمل كان مكتوبا بشكل جيد ومحمد رجب كان رائعا في تجسيد الدور، وكل واحد أدى دوره بعبقرية، والدور دائما بينادى صاحبه ولا كان في دماغى رانيا فريد شوقى ولا محمد عز"

كما قالت الفنانة رانيا فريد شوقى: "بقالى فترة محصورة في دور الكلاس وأنا عندى إمكانيات أخرى، أنا بحب دائما أروح في الاتجاه الذى لا يتوقعه المشاهد و"تباهى" معلمة في السوق لكن هي مش تاجرة مخدرات مش فجة وبها حياء المرأة، واستغربت من أين أتى بالاسم؟".

بينما أكد الفنان محمد عز: "الخلطة كلها عند الأستاذ إسماعيل، والشاطرين كثير، لكن عدم وجود مدير يوظف الإمكانيات وأنا ببقى مستمتع جدا وربنا رزقنى بعمل فيه كم من النجوم، ولو أنا مش بعرف أمثل همثل لما أقف قدام الأستاذ رياض".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.