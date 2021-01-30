شكرا لقرائتكم خبر عن درة وسوزان نجم الدين تعزيان ظافر العابدين فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من النجمة درة، والنجمة سوزان نجم الدين، على تقديم التعازى للنجم التونسى ظافر العابدين في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، وكتبت درة، عبر حسابها على خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "الله يرحم والدتك و يجعل مثواها الجنة ويصبرك"، فيما غردت سوزان نجم الدين، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الله يرحم والدتك ياظافر ويصبر قلبك عفراقا..أصعب شي بالحياة فقدان الأم..البقاء لله".



درة



سوزان نجم الدين

وأعلن الفنان التونسى ظافر العابدين، وفاة والدته السيدة "عزيزة"، فجر اليوم السبت، معربًا عن حزنه لوفاتها وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر العابدين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع والدته الراحلة، وكتب فى تعليقه عليها: "البقاء لله.. توفيت والدتى الغالية "عزيزة" فجر اليوم، بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلى ميوفاوش نحبك.. ربى يرحمك".