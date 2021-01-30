شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير "حرب أهلية" بالجيزة للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ المنتج جمال العدل، تصوير أولى مشاهد مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وبدأ التصوير فى إحدى مناطق الجيزة، المسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، والمسلسل شراكة بين سينرجى والعدل جروب.

وتجرى الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات، خاصة بعد اللغط الكبير الذى نتج عن أخبار أفادت بترشيح عدد كبير من الفنانين، إلا أن المنتج جمال العدل قال فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيعلن عن قائمة الممثلين فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دور جديد ومختلف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.