شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يعود للركض على الشاطئ بعد 24 عامًا من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى دوين جونسون، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من أمام إحدى الشواطئ، أثناء سيره وممارسة رياضة الركض بعد توقف أكثر من 24 عامًا عن تلك الرياضة على الشاطئ، ونشر ذا روك، صورة له وهو يقوم بالترويج لأحد المشروبات ليؤكد عودته من جديد.

وظهر ذا روك، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يحتسي أحد المشروبات الغازية، وكتب قائلاً: "لم أسر بحرية على الشاطئ دون ضجة منذ عام 1996، قبل أن أصبح مشهورًا".

ويشارك جونسون فى المسلسل الكوميدي الجديد (يانج روك) "روك صغيرا"، والذي يبدأ بثه على قناة (إن.بي.سي) في 16 فبراير ، سيشاهد محبو ذا روك، قصصا من حياته المثيرة والمعقدة في ظل نشأته في أماكن متعددة، ويقول جونسون، في بداية المسلسل "هناك الكثير الذي يجب علي اطلاع العالم عليه".

ويستند المسلسل الجديد إلى فكرة خيالية وهي ترشح جونسون للرئاسة الأمريكية عام 2032 حيث يخضع لمقابلة تتناول حياته، وسبق أن تعامل جونسون بسخرية مع فكرة ترشحه للبيت الأبيض عندما قال في عام 2019 إن الوقت ليس مناسبا لخوض المنافسة.

وفي المسلسل الكوميدي، يقدم ثلاثة ممثلين شخصية جونسون (48 عاما) وهو في سن 10 و15 و18 عاما في لقطات تبدأ بنشأته في هاواي ابنا للمصارع روكي جونسون، وبعد تنقله بين 13 ولاية أمريكية بينما لم يتعد عمره 13 عاما، يقدم المسلسل صورة عما يصفها جونسون بأنها "سنوات كنت خلالها دوما نجم الاعتقالات".