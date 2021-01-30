شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صالح .. هل فيروس كورونا سبب وفاة الفنان .. أبرز معلومات عن الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان أشرف صالح ، صباح أمس الجمعة، داخل منزله، وفقا لما أعلنه الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.



أشرف صالح

أشرف صالح ممثل مصرى، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالسينما والدراما والسهرات التليفزيونية، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة.



أشرف صالح

أشرف صالح .. أبرز معلومات عن الفنان الراحل

أشرف صالح اشتهر بتقديم شخصية "الجرسون" في الدراما التليفزيونية.

قدم أشرف صالح في مشواره ما يزيد على 100 عمل فني، ما بين الدراما التليفزيونية والسينما والمسرح، كان أبرزها مشاركته في مسلسلات «إمام الدعاة، والسندريلا، وأهل كايرو، وأبوالعروسة، وسلسال الدم، والطبال، ورأس الغول، والصعلوك، وطريقي، وظرف أسود، ومأمون وشركاه» وأفلام «كتكوت، والقرد بيتكلم، وبشتري راجل».



أشرف صالح

مسلسل ربع رومى، الذي عُرض في رمضان 2018، بطولة مصطفي خاطر، ومحمد سلام، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، وإدوارد، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، ومحسن منصور، وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر إبراهيم، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، آخر أعمال أشرف صالح.

تم نفى وفاة الفنان أشرف صالح بفيروس كورونا.



أشرف صالح

أشرف صالح .. أبرز أعمال الفنان الراحل

ومن أفلامه "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و" عوكل "، و" العالمي"، ومن المسلسلات التى اشترك بها "الأبطال"، و" الكومي"، و"إمام الدعاة"و" السندريلا "2006 و " أهل كايرو "2010 و "الصقر شاهين"2013 وقدم دور راشد ضابط المخابرات فى فيلم "كتكوت"عام 2006.