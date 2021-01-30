شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تضع بصمة جديدة فى عالم الموضة بتوقيع Balenciaga وشعرها الوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن تحقق شهرة مذهلة منذ مرحلة الطفولة وذلك بتقديمها عددًا من الأعمال الناجحة لتتحول واحدة من أهم نجمات ديزنى ثم ركزت على حياتها المهنية فى عالم الموسيقى منذ أيام ديزنى، حتى أصبحت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا رائدة فى مجال الموسيقى.

ويبدو أن ديمى لوفاتو قررت أن تأخذ خطوة جديدة متطرقه لعالم صناعة الموضة، وكشفت النجمة الشهيرة اليوم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بـ look جديد خطف الأضواء، حيث ظهرت بشعر قصير باللون الوردى إضافة إلى اختيارها أن ترتدى ملابس تحمل توقيع دار أزياء "Balenciaga" وهو واحد من أهم دور الأزياء المفضلة لدى أهم و أشهر نجوم العالم مثل كيم كاردشيان وإيما واتسون وكاردى بى وغيرهن .

وقد حصدت صور ديمى لوفاتو التى نشرتها على "إنستجرام" أكثر من 1.3 مليون likes خلال يوم واحد فقط .





من جهة أخرى تستعد ديمى لوفاتو للعودة من جديد للتليفزيون، حيث تشارك النجمة الشهيرة فى مسلسل كوميدى يحمل اسم "Hungry" ومن المقرر أن يعرض على قناةNBC، وأشارت عدد من التقارير التى تداولتها المواقع العالمية مثل "ديدلاين" أن دور ديمى لوفاتو لم يقتصر فقط على دور البطولة لكنها ستشارك فى كمنتج منفذ، والعمل يستعرض عدد من قضايا الطعام واسطة عدد من الأصدقاء الذين يبحثون الحب والنجاح.



