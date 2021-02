شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تكشف موعد إطلاق ألبومها الجديد REVELACIÓN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنظر الملايين من محبى النجمة العالمية سيلينا جوميز إطلاق ألبومها الغنائى الجديد كذلك وسط ترقب كبير من قبل وسائل الاعلام الفنية حول العالم ، وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 28 عام ) بالكشف عن الموعد الرسمى لأطلاق ألبومها الجديد " REVELACIÓN " ، حيث حددت جوميز يوم 12 مارس المقبل لإطلاقه.

ونشرت سيلينا جوميز على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت بها النجمة الشهيرة مرتديه فستان سهرة طويل بإحدى درجات اللون الأزرق ، بينما كانت تقف على طاولة طعام ، و أعلنت فى تعليق باللغة الاسبانية أن ألبومها " REVELACIÓN " سيتم إطلاقه رسميا يوم 12 مارس المقبل.

وحصدت الصورة التى كشفت عنها سيلينا جوميز أكثر من 3.5 مليون likes على "إنستجرام" خلال يوم واحد فقط .

يذكر أن سيلينا جوميز ركزت خلال الفترة الماضية على تصوير مشاهد مسلسلها الكوميدى الجديد الذى يحمل اسم " Only Murders In the Building " فى الولايات المتحدة الامريكية ، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شبكة hulu .