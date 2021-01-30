شكرا لقرائتكم خبر عن لانا ديل راى تنضم لمنصة "تيك توك" وأكثر من 100 ألف مشترك بالساعات الأولى لحسابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت أمس النجمة العالمية لانا ديل راى التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم لمنصة " تيك توك" لكى تلحق بعدد هائل من أهم وأشهر نجوم الغناء مثل بيلى إيليش وجنيفر لوبيز وكاردى بى وجاستين بيبر وغيرهم.

وقبل أن تقوم لانا ديل راى البالغة من العمر (35 عامًا) بنشر أى فيديو لها على حسابها على "تيك توك" اشترك بصفحتها الموثقة أكثر من 100.2 ألف شخص من محبيها وعشاقها حول العالم.

يذكر أن لانا ديل راى بدأت مسيرتها الفنية عام 2005 حيث قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا مذهلا وذلك بفضل موهبتها الساحرة، وبالرغم أن خطواتها تعد بطيئة بالمقارنة بعدد من أهم نجوم الغناء إلا أن لانا ديل راى تمتلك بصمة مذهلة فى عالم الموسيقى والغناء، ومن أبرز أغنياتها التى أحدثت ضجة ونجاح كل من: "doin' time" و"born to die" و"dark paradise"، وغيرهم