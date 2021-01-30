شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يتلقى لقاح كورونا.. ويعلق: ضوء فى نهاية النفق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أنتونى هوبكنز، الذى يبلغ من العمر 84 عامًا، عن تلقيه مصل اللقاح من فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، حيث ظهر خلال الفيديو وهو جالسًا داخل سيارته، كما بدا ملتزمًا للغاية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، عبر ارتدائه الكمامة والـ"فيس شيلد"، بينما تكشف الطبيبة عن ذراعه لتعطيه اللقاح.



انتونى هوبكنز عبر تويتر

كما وصف الممثل الكبير، اللقاح، بأنه بمثابة ضوء في نهاية النفق بعد عام من الحجر الصحي المفروض على الذات، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية الذى يهتم بها هوبكنز لأقصى درجة حيث اعتاد على نشر كيفية قضائه لوقته في المنزل وتسلية وقته بالموسيقى أو القراءة.



انتونى هوبكنز

وكان النجم العالمى أنتونى هوبكنز ختم العام الماضى 2020 بعدة نصائح وجهها إلى المدمنين حول العالم، حيث احتفل خلال فيديو بثه عبر موقع تويتر بمرور 45 عاما على اقلاعه عن الإدمان وتحدى نفسه بالقيام بهذا الأمر الذى نجح فيه كلياً، مشددًا فى بداية الفيديو على أن العام الجارى كان صعبًا ومليئا بالتحديات.



هوبكنز وهو يتلقى اللقاح

وقال، "البعض حاول الخروج من الصعوبات التى عايشها طوال الفترة الماضية منذ تفشى وباء كورونا بالإدمان أكثر وشرب الكحوليات بصورة أكبر إلا أننى ومن واقع تجربتى أقول لهم أن هذا الأمر لهو"، وتابع، "لا تستسلموا وتنهزموا فأنا كنت نفس الشخص قبل 45 عاما، قبل أن أتغير تماماً وأعيش حياة أفضل"، وفور نشر الفيديو تناقلته المواقع العالمية مثل موقع الديلى ميل وغيره من أهم المواقع.

الفنان انتوني هوبكنز واحدا من أشهر النجوم حول العالم في مجال التمثيل، كما يمتلك موهبة أخرى في عالم الموسيقى سبق وكشف عنها حينما ألف أكثر من مقطوعة موسيقية، وقد ظهرفى وقت سابق بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا من خلال فيديو تفاعل من خلاله مع متابعيه على موقع انستجرام، من داخل منزله، وذلك أثناء عزفه على البيانو.

ويأتي فيديو هوبكنز كواحد من فيديوهات عديدة يشارك بها متابعيه، من منزله منذ جائحة كورونا، حيث لايزال متخوفا من الخروج من منزله في لندن ويواصل قضاء العزل المنزلى، من ناحية أخرى سبق وظهر هوبكنز وهو يرسم لوحات حيث إنه معروف بحبه للرسم وخاصة اللوحات التشكيلية ووقف هوبكنز ليقول"كل يوم انتظر غدا وغدا وغدا".