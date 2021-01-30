شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة وأحمد وفيق وعبير صبرى يتصدرون ترشيحات بطولة فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر كل من الفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان أحمد وفيق، بورصة الترشيحات لأداء بطولة جماعية في فيلم "آل هارون"، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، وجاء الفنانون: محمد عز، وعبير صبري، ومحسن منصور، وأحمد عبد الله، وهاجر الشارنوبي، ومنى فاروق، ضمن قائمة الترشيحات.

فيلم "آل هارون" من إنتاج حسني محمود، وشركته "مومنت برودكشن" للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم "آل هارون"، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.

من ناحية أخرى، تعاقدت شركة «مومنت برودكشن»، رسميا مع المنتج الفني محمود الشاذلي، وإدوارد نبيل، كما جرى تكليف المخرج محمد كمال، مدير عام شركة «مومنت برودكشن»، ليكون المشرف العام على الإنتاج.

يذكر أن المخرج معتز حسام، يقوم حاليا بتصوير أحدث أعماله الدرامية، بعد أن أنهى فيلميه "ريما" و"قبل الأربعين"، إضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، فيما يستعد الآن لتصوير فيلم "آل هارون" مع شركة "مومنت برودكشن".