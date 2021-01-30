شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب فى أحدث ظهور له بدبى وبسمة وهبة تلتقيه "صدفة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى الهضبة عمرو دياب، عطلته الحالية فى مدينة دبي، ومن حين لآخر يشارك متابعيه وجمهوره بلقطة له برفقه أصدقائه فى المدينة الإماراتية، وفى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يقود سيارته فى شوارع الإمارات العربية المتحدة.



عمرو دياب وبسمة وهبة

ولفت الهضبة الأنظار إليه، فى أحدث ظهور له بشوارع مدينة دبى، أثناء قيادته سيارته الفارهة، ليعلن عن تواجده خلال الفترة الحالية فى الإمارات العربية المتحدة لقضاء عطلته الحالية، بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبومه الأخير الذى طرحه الفترة الماضية.



عمرو دياب فى دبي

وعلى نفس السياق، شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهى تتجول فى شوارع مدينة دبي لتلتقي بالهضبة عمرو دياب أثناء تجوله أيضًا لتوثق تلك اللحظة قائلة "النجم الجميل اللى بحبه وبموت فيه، أحلى صدفة وأحلى مقابلة".

كما ظهرت المذيعة إنجي كيوان، أيضًا في مجموعة صور مع الهضبة عمرو دياب، نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتي توثق قضائها يومًا مع الهضبة في دبى، وكتبت إنجى، في تعليقها على الصور التي لاقت إعجاب متابعيها، "قضيت يومًا مع عمرو دياب.. الأسطورة".

وكان قد شارك الهضبة، جمهوره منذ ايام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".