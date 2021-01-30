شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستكمل تصوير "عش الدبابير" الاثنين بعد 15 يوما من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 15 يومًا من التوقف بسبب حظر التجول بلبنان لانتشار الإصابات بفيروس كورونا، يعود النجم مصطفى شعبان لاستئناف تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "عش الدبابير"، الاثنين المقبل والذى يشارك فى بطولته الفنان عمرو سعد.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف فى مسلسل الاختيار فى موسم رمضان الماضى من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.