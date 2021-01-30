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مصطفى شعبان يستكمل تصوير "عش الدبابير" الاثنين بعد 15 يوما من التوقف

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القاهرة - سامية سيد - بعد 15 يومًا من التوقف بسبب حظر التجول بلبنان لانتشار الإصابات بفيروس ، يعود النجم مصطفى شعبان لاستئناف تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "عش الدبابير"، الاثنين المقبل والذى يشارك فى بطولته الفنان عمرو سعد.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف فى مسلسل الاختيار فى موسم رمضان الماضى من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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